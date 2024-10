Anitta e The Weeknd - Reprodução

Publicado 30/10/2024 22:45

Rio - Após instigar os fãs, com direito a foto enigmática com barriga de grávida e um ultrassom, Anitta e The Weeknd lançaram a parceria "São Paulo", na noite desta quarta-feira (30). A faixa foi apresentada ao vivo durante um show do cantor no Brasil em setembro, mas não tinha sido divulgada oficialmente.

fotogaleria As especulações sobre a colaboração entre os cantores ganhou força quando o artista canadense comentou nas postagens da 'gravidez de Anitta'. "WOW, ele parece tão bonito", escreveu. Na imagem, era possível identificar o dia 30 de outubro, data do lançamento da música.

Com estética assustadora, o clipe dividiu opiniões entre os fãs de Anitta. "Esse catwalk [passarela] da Anitta carregando um monstro na barriga foi melhor do que o último Victoria Secret's inteiro", disse um internauta. "Já prevejo amanhã os crentes todos falando que a Anitta renovou o pacto com o coisa ruim", comentou outro. "Mas convenhamos que errado estava a gente esperando algo bonito de uma música chamada São Paulo", opinou um terceiro.

Confira: