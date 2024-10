Thales Bretas emociona com homenagem para Paulo Gustavo - reprodução Instagram

Thales Bretas emociona com homenagem para Paulo Gustavoreprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 21:03 | Atualizado 30/10/2024 21:06

Rio - Nesta quarta-feira (30), Thales Bretas emocionou os fãs ao homenagear Paulo Gustavo, que completaria 46 anos. Em uma declaração carregada de emoções, Thales destacou o privilégio de ter vivido ao lado do humorista por oito anos, reconhecendo Paulo como um “gênio na arte do humor”. Além da carreira, Thales mencionou como Paulo impactou a vida de todos ao redor, celebrando o legado que transcendeu as telas.

Thales não se ateve apenas ao Paulo Gustavo dos palcos e das telas. Ele trouxe à tona o companheiro de vida e pai dedicado, descrevendo-o como “marido sensível” e “pai amoroso”. “Em casa, ele era o marido sensível, o pai amoroso e o crítico social que divertia com as mesmas caricaturas que encantaram o público”, lembrou. A presença de Paulo, segundo ele, transformou o cotidiano com uma alegria única, que também se reflete nos gêmeos Gael e Romeu, de cinco anos.Thales reconheceu que a convivência com Paulo lhe trouxe uma nova perspectiva de vida. “Me ensinou a ver a vida por uma ótica menos séria, mais alegre e leve”, desabafou, lembrando como o humorista fez a diferença na vida dele. Ao mesmo tempo, Thales compartilhou os desafios após a perda do parceiro: “Me deu também meus dias mais difíceis na vida, de muito crescimento e dor”.A relação de Thales e Paulo, oficializada em 2015, se tornou uma fonte de amor e evolução pessoal. Thales concluiu a homenagem agradecendo ao humorista pelo impacto positivo que teve em sua vida e na de muitas pessoas. “Muito obrigado por ter vindo ao mundo em 1978 e, em pouco tempo, feito tão bem pra tanta gente, especialmente pra mim”, escreveu o viúvo, reafirmando o amor e saudade eternos.Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021 devido a complicações da Covid-19, é lembrado no aniversário com uma mistura de saudade e carinho. A data marca também o Dia do Humor no Brasil, uma homenagem ao talento do humorista que tocou tantas pessoas e que, por meio da memória e do amor de Thales e dos filhos, continua vivo.