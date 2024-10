Antes e depois de Patrícia Veloso, dona do meme Que show da Xuxa é esse?" - reprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 18:17 | Atualizado 30/10/2024 18:20

Rio - Patricia Veloso Martins, conhecida pelo meme "Que show da Xuxa é esse?", surpreendeu seguidores ao revelar uma transformação de visual antes de participar de novos programas na Globo. A professora e influenciadora, que conquistou o público ao viralizar com um vídeo de sua infância em um documentário sobre o "Xou da Xuxa", escolheu o cabeleireiro Eduardo Fernande para conduzir sua mudança.

A nova aparência, com cabelo em tom moreno iluminado, marca a preparação de Patricia para sua participação no tradicional Amigo Oculto do "Fantástico" e em outros quadros de entretenimento da emissora. Aos 47 anos, Patricia se destacou em setembro, quando sua reação ao não poder assistir ao espetáculo da apresentadora Xuxa Meneghel se espalhou rapidamente pela internet. Desde então, ela passou a ser reconhecida nas ruas e expandiu seu público nas redes sociais.O momento de fama de Patricia começou com uma breve participação no documentário "Pra sempre Paquitas", exibido no Globoplay. No vídeo, ainda criança, ela aparece indignada ao descobrir que não poderia entrar no "Xou da Xuxa". A cena resgatada encantou o público, gerando uma série de memes e frases que rapidamente viralizaram.Recentemente, Patrícia realizou um antigo sonho ao encontrar Xuxa Meneghel durante o Rock in Rio, e o momento foi registrado com grande empolgação nas redes sociais. Ao posar ao lado da apresentadora, Patrícia recebeu mensagens divertidas de seguidores: "Depois de 38 anos, ela conseguiu entrar, e as crianças ficaram de fora."