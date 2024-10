Fernanda Torres e Selton Mello encontram Terry Crews em festival nos EUA - Reprodução / Instagram

Fernanda Torres e Selton Mello encontram Terry Crews em festival nos EUAReprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 17:21

Rio - Fernanda Torres surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (30), uma foto ao lado do ator americano Terry Crews durante o Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood, realizado no Museu da Academia do Oscar, em Los Angeles. A atriz posou sorridente com Selton Mello e Crews, celebrando a ocasião especial.

fotogaleria

Nos comentários, fãs não esconderam a empolgação com o encontro de ícones do cinema brasileiro e americano. Muitos exaltaram Terry Crews, conhecido por papéis marcantes em "As Branquelas” (2004), "Brooklyn Nine-Nine" (2013 – 2021) e "Todo Mundo Odeia o Chris" (2005 – 2009).



"Só os melhores da comédia," disse um fã. "Fátima conheceu o Julius", brincou outro. "Eu imagino a diversão que deve ter sido a conversa de vocês três", escreveu a seguidora. "Nunca imaginei que precisava ver esse trio junto até ver esse trio junto", afirmou mais uma. Nos comentários, fãs não esconderam a empolgação com o encontro de ícones do cinema brasileiro e americano. Muitos exaltaram Terry Crews, conhecido por papéis marcantes em "As Branquelas” (2004), "Brooklyn Nine-Nine" (2013 – 2021) e "Todo Mundo Odeia o Chris" (2005 – 2009)."Só os melhores da comédia," disse um fã. "Fátima conheceu o Julius", brincou outro. "Eu imagino a diversão que deve ter sido a conversa de vocês três", escreveu a seguidora. "Nunca imaginei que precisava ver esse trio junto até ver esse trio junto", afirmou mais uma.

A 16ª edição do festival abriu com o aguardado filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, protagonizado por Fernanda e Selton. O longa estreia no dia 7 de novembro nos cinemas.