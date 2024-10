Maraisa divulgou registro de pescaria com o noivo - Reprodução/Instagram

Maraisa divulgou registro de pescaria com o noivo Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2024 16:59

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para compartilhar alguns registros curtindo uma pescaria ao lado do noivo, Fernando Mocó, em Babaçulândia, no Tocantins. Em uma das imagens, a cantora aparece segurando o primeiro Tucunaré que conseguiu fisgar.