Elenco de Sandy & Junior celebra 25 anos do seriado - reprodução Instagram

Elenco de Sandy & Junior celebra 25 anos do seriado reprodução Instagram

Publicado 30/10/2024 15:17 | Atualizado 30/10/2024 15:36

Rio - O elenco do clássico seriado dos anos 1990 'Sandy & Junior' reuniu-se para celebrar 25 anos desde o lançamento do programa. O grupo, composto por Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena, Wagner Santisteban, Karina Dohme, Bruna Thedy, Douglas Aguillar, José Trassi, Camila dos Anjos e Igor Cotrim, está na Costa do Sauípe, na Bahia, desde segunda-feira (28).

fotogaleria

Esse é o primeiro grande reencontro do elenco conhecido como "Galerinha + ou -", que se destacou na época ao abordar temas da adolescência. O cenário do encontro, um resort no litoral baiano, foi especialmente marcante para os atores. "O convite para um reencontro da turma já seria especial, mas com a Costa do Sauípe como cenário foi irrecusável", comentou Fernanda Paes Leme, intérprete de Patty.Fernanda compartilhou a emoção de reencontrar colegas e da chance de relembrar tantas histórias. "25 anos de seriado, muito tempo desde que nos conhecemos e convivemos, mas, apesar disso, tenho certeza de que, em muitos momentos, vamos ter aquela sensação de que o tempo não passou".Os atores, agora adultos, expressaram a alegria de reviver a amizade que começou na adolescência. Paulinho Vilhena, que levou a filha Manoela ao encontro, destacou o significado do evento para todos. “O convite para reunir essa nossa turma veio num momento tão especial das nossas vidas," celebrou.Nas redes sociais, o grupo compartilhou fotos e vídeos que registraram o reencontro e descreveram a experiência como "mágica". "A galerinha + ou - que é MAIS MAIS na vida! São 25 anos de muitas memórias," diz a legenda de um post conjunto.A viagem também proporcionou aos atores a oportunidade de compartilhar a amizade com suas famílias. Paulo Vilhena estava acompanhado da esposa, Maria Luiza Silveira, e da filha, enquanto outros atores, como Karina Dohme e Douglas Aguillar, também levaram seus cônjuges e filhos. A ocasião transformou-se em uma celebração de gerações, onde novos laços se somaram aos antigos.