Rio - Mariana Xavier, de 44 anos, voltou às redes sociais após um período de afastamento e fez um desabafo na manhã desta quarta-feira (30). Ela revelou estar viciada no Instagram e afirmou que precisa se policiar para evitar o uso prolongado.

"Não existe autocuidado sem autoconhecimento, né? No início de setembro, depois de um período muito frenético de trabalho entre temporada da peça em São Paulo, palestras pelo Brasil, lançamento de filme na Netflix e série no GNT, eu me vi completamente exausta – corpo e alma pedindo socorro. Percebi que boa parte desse esgotamento tinha a ver com o tanto de tempo que eu tava gastando online, especialmente aqui no Instagram", começou a atriz."Difícil admitir um vício, né? Mas era exatamente isso que tinha virado", continuou ela. Ela contou que estava abrindo o aplicativo do Instagram diversas vezes por dia e falou que gastava "litros de energia andando em looping entre comentários nas minhas publicações, menções em stories, directs, solicitações de mensagem, tentando inútil e nocivamente controlar tudo que falavam de mim e dos meus trabalhos."Com ajuda de terapia, Mariana falou que conseguiu enxergar melhor o problema. "Puxei com força o freio de mão das redes sociais e comecei a ocupar meus dias e minha cabeça com coisas mais enriquecedoras e gostosas", disse. Ela ainda aproveitou para indicar séries, livros e podcasts que a ajudaram a ficar longe das redes sociais.