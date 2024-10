Luana Targino - Reprodução PlayPlus

Publicado 30/10/2024 13:06

Rio – Luana tomou punições na madrugada desta quarta-feira (30), em "A Fazenda 16", da Record, propositalmente, após provocações de outros peões. Depois da roça, ao escutar piadas ao seu respeito, a empresária avisou aos companheiros de confinamento que tomaria providências caso seu nome ainda estivesse sendo citado.

"Pessoal, partir de hoje, eu não tolero mais falta de educação comigo. Ou me respeita, ou vou causar punição o tempo todo", alertou a peoa. Zé Love respondeu Luana, se referindo a sua postura no momento da votação e por ter precisado de atendimento médico: "Você voltou? Estava tão ruim agora".



Luana avisou a casa que iria até a área dos animais com uma garrafa, sendo considerada uma infração do programa, que se manifestou: "De acordo com a página 6 do Manual do Fazendeiro, é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais (incluindo piquetes). Por descumprirem essa regra, todos serão punidos".



Os peões ficariam sem ovos e café até a próxima reposição. Ao voltar para sede, a influenciadora se deparou com Babi, Zé Love, Vanessa, Sidney, Albert e Fernando, celebrando a nova advertência coletiva que haviam recebido.



Comemorando junto com os confinados em um tom de deboche, Luana tirou o microfone para causar uma segunda punição.