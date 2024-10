Paula Amorim - Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2024 23:03

Rio - Nesta terça-feira (29), Paula Amorim abriu a caixinha de perguntas do Instagram e falou sobre o desejo de aumentar a família. A ex-BBB é mãe de Theo, de 2 anos, fruto do relacionamento com o ex-colega de confinamento Breno Simões. Os dois se conheceram durante a 18ª temporada do reality show.

fotogaleria "Não estamos nos prevenindo, mas também não estamos calculando certinho data de ovulação. Estamos deixando livre! Vamos esperar esse ano mais à vontade e, se não rolar, começamos a calcular certinho minha ovulação. Esses dias minha mãe até me mandou mensagem falando: 'Sonhei que você estava grávida'. Bora esperar a próxima menstruação", contou.