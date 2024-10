Influenciadora ganhou resposta divertida de Leonardo após perrengue em almoço - Reprodução/Instagram

Influenciadora ganhou resposta divertida de Leonardo após perrengue em almoçoReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2024 17:51

Rio - Poliana Rocha contou aos seguidores um perrengue que passou durante um almoço com o marido Leonardo, nesta terça-feira (29). A influenciadora explicou que não conseguiu exibir a mesa com o cardápio do dia após vários mosquitos apareceram em cima do móvel.

fotogaleria "Gente, eu ia fazer uns Stories da comida, mas não tem jeito. Porque tem uns mosquitinhos. Mas, por que está assim amor?", perguntou ao marido. "Porque a comida é tão gostosa que até os mosquitos estão atacando. É pra lascar", respondeu Leonardo. "Essa época tem muito mosquitinho", disse a influenciadora.

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos há 27 anos e são pais do cantor Zé Felipe, que é casado com a influenciadora digital Virginia Fonseca.