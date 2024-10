Kelly Key - Reprodução Instagram

Kelly KeyReprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 17:10

Rio – Kelly Key, 41 anos, fez um desabafo sobre o diagnóstico da doença autoimune que enfrenta. A cantora fez uma publicação, no Instagram, nesta terça-feira (29), Dia Mundial da Psoríase, para divulgar a transmissão ao-vivo que fará para conscientização da causa. A Psoríase é uma doença inflamatória crônica, que causa o aparecimento de lesões que descamam na pele.



fotogaleria

"Eu tenho Psoríase. Já ouviu falar dela?", perguntou. "Hoje é Dia Mundial da Psoríase! Estarei ao vivo às 18h30h com o médico especialista Ricardo Romiti, na página da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos", declarou.



"Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa! Se você também convive com a psoríase ou quer saber mais sobre o assunto, não perca! Conto com vocês na live", finalizou.



Internautas reagiram a postagem de Kelly: "Você é necessária". "Muito bom falar sobre esse assunto. Pois é algo que várias pessoas têm e não sabem como tratar. Gratidão", comentou outro. "Eu tenho. Estou em busca do tratamento. Nada cicatriza. vou assistir a Live. Estou ansiosa", afirmou um seguidor.