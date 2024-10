Influenciadora falou sobre possibilidade de estudar inglês - Reprodução/Instagram

Influenciadora falou sobre possibilidade de estudar inglêsReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2024 15:34

Rio - Camilla de Lucas desabafou no Stories sobre a conquista de conseguir pagar por aulas particulares de inglês. Aos 30 anos, a influenciadora se emocionou ao relembrar que os pais não tinham condições de custear um curso de idiomas para ela.

fotogaleria "Saí da aula de inglês e chorei tanto, de ficar soluçando. Acho tão legal quem teve a oportunidade de estudar inglês na adolescência, porque meu pai e minha mãe não podiam pagar. Faço curso agora, graças a Deus consigo pagar aula particular", disse. "Sempre quis fazer curso de inglês, mas não dava, não acho que é uma coisa acessível. Achava tudo quando a galera saía da escola e falava que ia para o inglês", afirmou.

A vice-campeã do "BBB 21" falou sobre a vontade de fazer um intercâmbio, mas que vai precisar estruturar sua agenda profissional. "Preciso me organizar para ter tempo por conta de trabalho, porque preciso ficar um longo período fora. Vai me ajudar muito, faço aula particular enquanto não dá, mas é difícil."

Ela também comentou a importância de investir em educação agora que possui condições financeiras para isso. "Tem coisas que são privilégio. Por exemplo, a galera faz pré-vestibular, achava tudo, mas não dava para eu fazer. Passei no Enem, consegui estudar, tirei nota boa e entrei para a faculdade [de Ciências Contábeis], mas não dava para pagar pré-vestibular, curso de inglês, curso de teatro. Hoje, tento fazer essas coisas que não dava, investir em educação e conhecimento, porque é caro", finalizou.