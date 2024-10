Isabelle Drummond - reprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 14:11 | Atualizado 29/10/2024 14:33

Rio -Isabelle Drummond, aos 30 anos, mergulha em uma fase madura da carreira com a peça “Tina – Respeito”. Em cartaz em São Paulo, a atriz revive a personagem Tina, de Maurício de Souza, em uma versão adulta e profissional, agora como jornalista. O espetáculo aborda temas como violência contra a mulher, assédio e machismo, e Isabelle compartilha experiências pessoais que refletem as questões exploradas no palco.

Isabelle revelou ter passado por episódios de assédio e bullying, em especial durante sua infância e adolescência, devido à sua notoriedade como atriz mirim. Ela conta: “Foram vários os episódios... Na peça, a Tina tem uma proposta de carreira através da exploração sexual. Nunca passei por uma situação dessas, mas sim por outros tipos de assédio. Desde a escola, com o bullying, o de ser uma atriz famosa e até da implicância dos meninos comigo. Às vezes, as coisas parecem pequenas, mas não são", disse a atriz em entrevista ao Gshow.A atriz buscou enriquecer a construção de sua personagem ouvindo histórias de outras mulheres, emocionando-se com relatos reais e compreendendo o impacto das questões femininas abordadas na peça.A peça “Tina – Respeito” gera uma forte resposta emocional entre os espectadores. Muitos compartilham suas experiências com Isabelle após as apresentações. “São mulheres e homens chorando com as questões abordadas porque sabemos que os meninos também sofrem com esse tipo de situação. Várias mulheres vieram me contar coisas que passaram e não sabiam que tinham sofrido assédio, mas começaram a entender tudo a partir da peça”, relata.Com consultoria da ONU Mulheres, o espetáculo integra informações sobre proteção e direitos das mulheres. “Trazemos todo tipo de informativo da ONU para dentro do texto, para as mulheres saberem como se defender”, afirma Isabelle. A atriz acredita que seu papel como artista é amplificar causas que promovam o empoderamento feminino e a conscientização sobre preconceitos diários enfrentados pelas mulheres.Para Isabelle Drummond, a atuação na peça “Tina – Respeito” representa um momento de amadurecimento pessoal e profissional. Ao revisitar temas tão sensíveis como assédio, machismo e violência contra a mulher, ela fortalece sua missão de artista em utilizar a arte como canal de conscientização. Com a peça, Isabelle Drummond não só homenageia a personagem Tina como reforça a importância da luta contra abusos e preconceitos, inspirando e educando tanto o público feminino quanto o masculino.Isabelle, conhecida por papéis marcantes na televisão, comenta sobre sua ausência das novelas desde 2019. Ela assegura que sua relação com o formato de novela permanece intacta: “Na verdade, quando acabou a novela, entramos em tempos de pandemia, e quando acabou eu estava produzindo outras coisas. Mas continuo amando novelas, pretendo continuar a fazer novelas.”Mesmo após encerrar contrato fixo com a Globo, Isabelle reforça que o interesse pela dramaturgia televisiva faz parte de sua essência artística. “As pessoas estavam acostumadas a estarem me vendo sempre nas novelas. Foi só um intervalo, e a gente no Brasil sempre vai fazer novela. É a nossa cultura, o povo brasileiro cresceu, aprendeu a gostar de novelas”, conclui.