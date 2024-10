Paolla Oliveira compartilha registros em Nova York com Diogo Nogueira - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/10/2024 11:15

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais alguns registros da viagem em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). A atriz aproveitou o momento ao lado do namorado, o sambista Diogo Nogueira, de 43.

fotogaleria

"NY [Nova York]", escreveu Paolla na legenda da publicação. No compilado de fotos, a artista passeia sorridente pelas ruas da cidade americana. Para uma das ocasiões, ela optou por um look confortável ao vestir macacão, tênis e óculos escuros. A triz aproveitou para assistir a um jogo de basquete juntinha do namorado.Nos comentários da publicação, internautas não pouparam elogios. "Lindíssima", expressou um usuário do Instagram. "Sempre sorridente e feliz", disse outro seguidor. "Esses dois traduzem a expressão 'tanto faz'! Muito maravilhosos!", opinou uma terceira seguidora.