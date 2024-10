Juliette - Reprodução do Instagram

Publicado 29/10/2024 09:17 | Atualizado 29/10/2024 09:19

Rio - Juliette, de 34 anos, fez algumas revelações durante o "De Frente Com Blogueirinha", nesta segunda-feira (28). Uma delas foi quanto os participantes do "Big Brother Brasil" ganham ao entrar no reality show. A campeã da 21ª edição do programa disse que os confinados recebem um salário mínimo.

fotogaleria



"Você, Juliette, mudou os 'BBBs' que vieram depois, sabe? Foi muito ruim para todo mundo. Agora eles não podem fechar contrato", comentou Blogueirinha. "É 15 mil que ganha", completou. "Você, Juliette, mudou os 'BBBs' que vieram depois, sabe? Foi muito ruim para todo mundo. Agora eles não podem fechar contrato", comentou Blogueirinha. "É 15 mil que ganha", completou.

A influenciadora digital se surpreendeu. "15 mil? De que?", quis saber. "Contratos de publicidade…", explicou a apresentadora. "Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo", respondeu a cantora, que ressaltou: "Mas os contratos mudaram, sim".

Ainda sobre o "BBB", Juliette foi questionada sobre qual campeão gostava mais: Arthur Aguiar ou Davi Britto. "É difícil (responder). Eu torcia para outras pessoas nas edições... Acho que cada um tem sua história". Ela também falou sobre as supostas semelhanças da trajetória de Davi no reality com a dela. "Ambos sofreram, em lugares diferentes. Cada pessoa é uma, tem sua história, seu valor".

Juliette ainda opinou sobre o "pós" do baiano. "A vida antes do BBB conta muito. A estrutura que você tem. Tem que ter muito pé no chão. É muito difícil lidar com isso. Acho ele muito novo, pouca estrutura... As pessoas às vezes se deslumbram com coisas que não tem tanto valor assim. E é o maior erro do mundo, porque os anos que você sai, são os anos de plantar. Eu só fui mexer no meu dinheiro três anos depois, pra eu entender quanto eu ia ter, saber como ia estar minha situação na mídia".

Polêmica com Samantha Schmütz

No programa, Juliette comentou a polêmica envolvendo Samantha Schmütz, em 2022 . Na época a atriz questionou o status de "artista" da campeã do "BBB 21". Blogueirinha, então, quis saber se a influenciadora já tinha ganhado o "selo" da humorista. "Já chegou na sua casa o selo Samantha Schmütz? O de artista, depois que ela te pediu desculpas", perguntou.

"Ah, não chegou ainda não. A mim não! Chegou na internet. Não chegou para mim nem o selo e nem a desculpa! Chegou só na internet", respondeu a cantora. "Eu tô ficando ruinzinha, isso é contagioso", avaliou ela, aos risos.



Bafafá com Manu Gavassi