Rio - A Band confirmou nesta terça-feira (29), que Ana Paula Padrão deixará a apresentação do 'MasterChef Brasil' ao final deste ano. Após uma década de trabalho na emissora e com o programa, a apresentadora e jornalista encerra sua participação no reality show de culinária. A decisão foi acordada entre a emissora e Ana Paula, que agora se dedicará a um projeto educacional no setor privado.

Desde sua estreia em setembro de 2014, o "MasterChef Brasil" contou com Ana Paula Padrão como apresentadora, ajudando a consolidar o formato e tornando a gastronomia mais acessível ao público brasileiro. A apresentadora foi uma das pioneiras a trazer um novo estilo ao programa, com uma condução dinâmica e inovadora. Em muitos países, o formato do "MasterChef" não incluía uma figura de apresentador, mas Ana Paula tornou-se uma marca registrada da versão brasileira.O ciclo de Ana Paula no "MasterChef" se encerra com a exibição do "MasterChef Confeitaria", uma temporada especial que estreia em 19 de novembro e vai até 19 de dezembro. No comunicado oficial da emissora, a Band destacou o papel central da apresentadora no sucesso da atração. "Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no ‘MasterChef Brasil’ no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país."Em suas palavras, Ana Paula expressou gratidão pelo período no programa e refletiu sobre o impacto que o "MasterChef" teve no Brasil. “Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta.”