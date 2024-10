Juliette e Samantha Schmütz - reprodução

Publicado 29/10/2024 17:46

Rio - Em uma conversa no programa 'De Frente com Blogueirinha', Juliette Freire abordou a polêmica que enfrentou com a atriz Samantha Schmütz. O desentendimento entre as duas ocorreu em 2022, quando Samantha questionou nas redes sociais o status de Juliette como artista após sua vitória no “Big Brother Brasil 21”. Embora Schmütz tenha se retratado publicamente, a ex-BBB revelou que a atriz nunca a procurou pessoalmente para se desculpar.

A polêmica começou quando Samantha Schmütz, ao comentar em uma página de fofocas no Instagram, lançou uma dúvida sobre a carreira artística de Juliette: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”, escreveu a atriz, gerando um grande debate online. O comentário foi criticado por fãs de Juliette e por figuras do entretenimento, que questionaram o motivo do ataque público.

As desculpas Públicas de Samantha Schmütz

Diante da repercussão negativa, Samantha publicou um vídeo em que pediu desculpas, explicando sua frustração com a situação. Em suas palavras: “Gostaria de ter vindo antes, mas precisei refletir, digerir, chorar... Entender que meu comentário foi super infeliz, carregado de mágoa e falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem para o Brasil”. Durante a gravação, a atriz ainda expressou o quanto o episódio a afetou pessoalmente e pediu uma nova chance para aprender.

Questionada pela Blogueirinha sobre se “o selo de artista” enviado por Samantha havia chegado até ela, Juliette riu e respondeu: “A mim, não. Na internet. Não chegou para mim nem o selo, nem a desculpas”. A cantora completou, em tom descontraído: “Estou ficando ruinzinha”.