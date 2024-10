Renata Domínguez com a filha Giulia - Reprodução/Instagram

Renata Domínguez com a filha Giulia Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2024 16:07

Rio - Renata Dominguez usou as redes sociais para compartilhar uma série de imagens com a filha Giulia, que completou 1 ano e 10 meses nesta terça-feira (29). Na publicação, a atriz fez uma declaração para a menina, que é fruto do casamento com Leandro Gléria.

fotogaleria "Filha, não lembro como era sem você. Acho que passei a existir no dia que você chegou. Te amo. Feliz 1.10!", escreveu na legenda. O marido da artista deixou um comentário na postagem. "Meus amores", afirmou.

Os seguidores de Renata Dominguez também elogiaram os registros de mãe e filha. "Que carrossel de fotos mais lindo, mas está passando rápido demais", disse uma internauta. "Ela é cara do papai dela", opinou outra. "Muito amor por vocês", escreveu uma terceira.