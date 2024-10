Sarah Beatriz e Calebe - reprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 16:01 | Atualizado 29/10/2024 16:03

Rio - Sarah Beatriz, um dos grandes nomes do gospel, trouxe ao 'Conversa com Bial' histórias sobre carreira e amor. No programa da segunda-feira (28), ela relembrou o início do relacionamento com o jogador de futebol Calebe, que atua pelo Fortaleza. Questionada sobre sua torcida pelo time cearense, Sarah respondeu com bom humor: "Ah, meu abençoado, né?! Ele joga lá, o Calebe".