Joaquim Valente tem 35 anos e é instrutor de jiu-jitsu em MiamiReprodução / Instagram

Publicado 29/10/2024 14:57 | Atualizado 29/10/2024 14:58

Joaquim Valente será pai do terceiro filho de Gisele Bündchen, que anunciou sua gravidez na segunda-feira (28). Os dois estão em um relacionamento desde 2023.



Ele tem 35 anos, mora em Miami, nos Estados Unidos, e trabalha como instrutor de jiu-jitsu na escola Valente Brothers. O local é administrado por ele e pelos irmãos, Guilherme e Pedro, e utiliza o método de Hélio Gracie.

Joaquim tem um diploma de professor na modalidade desde 2007, quando também conquistou sua faixa preta e se formou em criminologia pela Barry University. Ele dá aulas para crianças, mas também é professor de turmas de agentes de segurança e de adultos.Carioca, Joaquim Valente conheceu Gisele há alguns anos, quando a modelo procurava aulas para o filho, Benjamin, de 14 anos, fruto do casamento dela com Tom Brady. Entretanto, ela acabou gostando do esporte, e começou a praticá-lo também. Os dois se aproximaram, segundo a revista People, ainda em 2022, após o divórcio de Bündchen e Brady. Ela também é mãe de Vivian, de 11, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol americano."Eles estão namorando desde junho [de 2023]. Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", disse uma fonte à People.Mas a confirmação do relacionamento veio só em março de 2024, durante uma entrevista de Gisele para o New York Times. Depois, durante o lançamento de seu livro de receitas, em abril, ela falou abertamente que estava apaixonada. "Ele ficou [meu namorado] agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?", disse, no programa Mais Você.