João Guilherme no programa ’Lady Night’Reprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 12:44

Rio – João Guilherme, de 22 anos, revelou que já está pronto para casar, durante participação no programa "Lady Night", do Multishow, que vai ao ar nesta terça-feira (29). O ator respondeu uma série de perguntas feitas pela apresentadora Tatá Werneck, durante o quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo aponta se as respostas são verdadeiras.



"Você está no momento apaixonado?", perguntou Tata. "Eu estou apaixonadíssimo", respondeu o ator. Em seguida, a apresentadora questiona se ele pensa em se casar novo. "Penso! Penso muito. Por mim eu já estava arrumando com a minha amada para estar casando já. Adoro", afirmou João.



Após o "Hector Bolígrafo" dizer que a resposta era verdadeira, Tatá disparou outra pergunta: "Você se dá bem com suas ex-namoradas?". Rapidamente, João respondeu que não. "Você voltaria com a Jade Picon?". O filho de Leonardo também afirmou que não.



João Guilherme assumiu um relacionamento com Bruna Marquezine, após postar um vídeo em homenagem ao aniversário da atriz no qual apareciam se beijando.