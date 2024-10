Elenco se reúne para evento de lançamento da novela 'Garota do Momento'

Rio - O elenco de "Garota do Momento", próxima novela das seis da TV Globo, se reuniu para o evento de lançamento nos Estúdios Globo, nesta terça-feira (29). Os atores receberam a imprensa na cenográfica do folhetim, que se passa no Rio de Janeiro dos anos 1950. A substituta de "No Rancho Fundo" estreia no dia 04 de novembro.

Duda Santos, Carol Castro, Lilia Cabral, Maisa Silva, Pedro Novaes, Tatiana Tiburcio, Klara Castanho, Danton Mello, Caio Manhente, Maria Flor, Maria Eduarda de Carvalho, Letícia Colin, Fábio Assunção, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto e Pedro Novaes foram alguns dos atores que marcaram presença no evento.

Escrita por Alessandra Poggi, a história gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem que, após acreditar ter sido abandonada aos quatro anos, descobre que a mãe, Clarice (Carol Castro), está viva e casada. Ao reencontrá-la, a mocinha percebe que ela não a reconhece e que ainda por cima tem outra filha com o mesmo nome. Na trajetória de tentar entender o que aconteceu com a mãe, Beatriz ainda se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país da época.

