Patrícia Ramos - reprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 18:51

Rio - A influenciadora Patrícia Ramos viveu um dia de grande emoção nesta terça-feira (29) ao dividir com os seguidores a conquista de seu primeiro imóvel, uma realização pessoal que marcou sua trajetória. Ela compartilhou o registro em suas redes sociais, mostrando o momento em que se preparava para assinar o contrato.

Patrícia expressou todo seu contentamento em uma declaração sincera, celebrando essa nova fase de sua vida. "Eu estou muito feliz, muito realizada. Estou esperando dar meia-noite para orar e assinar. Estou emocionada, porque isso é a prova de um cuidado de Deus absurdo", afirmou.Em outro trecho, a influenciadora descreveu a surpresa que sente por ter atingido essa meta aos 24 anos, algo que antes parecia distante. "Eu jamais imaginava, nem dos meus melhores sonhos, que eu teria condições de comprar um imóvel com 24 anos", revelou, emocionando os seguidores que acompanham sua trajetória.Patrícia recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho nas redes sociais, com seus fãs celebrando ao seu lado essa conquista. "Que lindo! Que Jesus continue te honrando e abençoando", escreveu a influencer Camila Dias. "O sorrisinho do contrato na mão", celebro uma seguidora. "Você merece Preta, seja feliz nesse novo ciclo", desejou outra seguidora.