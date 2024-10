Patrícia Abravanel - Reprodução

Publicado 29/10/2024 16:58

Rio - Patrícia Abravanel contou sobre como enfrenta o processo de luto após a morte de Silvio Santos, que faleceu em decorrência de uma broncopneumonia depois de uma infecção por H1N1, em agosto . A filha do apresentador abriu o coração em entrevista ao canal Intervenção.

"Estamos aí aprendendo a viver de uma forma diferente. A gente tem saudade, mas tem que ser forte. E tem que ser um dia de cada vez", disse Patrícia, que também comentou sobre o sucesso que faz no comando do programa que herdou de seu pai no SBT.