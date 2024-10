Virginia Fonseca - reprodução Instagram

Virginia Fonsecareprodução Instagram

Publicado 29/10/2024 15:06 | Atualizado 29/10/2024 15:08

Rio - Virginia Fonseca apareceu com um novo visual e impressionou seus seguidores. Depois de 16 horas no salão, a influenciadora revelou um tom de loiro renovado. Durante a apresentação do look, Virginia também falou sobre um detalhe que chamou atenção dos fãs mais observadores: algumas mechas mais curtas na parte de trás do cabelo.

Nos stories, Virginia explicou que essas mechas curtas são resultado de sua luta contra a alopecia. A condição dermatológica, que provoca queda de cabelo, afetou a influenciadora durante um período de estresse no lançamento de sua base de maquiagem, que gerou uma intensa reação negativa nas redes.



"Galera, eu já falei pra vocês que eu tive alopecia. Esse cabelinho mais curtinho aqui atrás é o cabelo da alopecia, que cresceu, entendeu? Não é corte químico. Cresceu muito. Tive três buracos de alopecia na época da base," compartilhou Virginia.



Virginia revelou o diagnóstico no início deste ano e, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a alopecia pode ser desencadeada por traumas emocionais, infecções e outras condições de saúde. "Na época da polêmica da base, eu tive três buracos de alopecia na cabeça. Esse cabelinho mais curtinho é o que está crescendo," declarou ela em seus stories, exibindo o crescimento dos fios.



A influenciadora concluiu mostrando, com alívio, o crescimento de seus cabelos: "Já está crescendo, graças a Deus! Já está desse tamanho," disse, puxando uma das mechas curtas.