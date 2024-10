Léo Santana e Manu Bahtidão - Divulgação

Léo Santana e Manu BahtidãoDivulgação

Publicado 29/10/2024 13:51

Rio - Conhecido por hits como "Zona de Perigo", "Perna Bamba", "Santinha" e "Contatinho", Léo Santana é a primeira atração confirmada do quinto projeto audiovisual de Manu Bahtidão, intitulado "Destino". A gravação acontecerá no dia 20 de novembro, no parque Villa-Lobos, localizado na zona oeste de São Paulo.

"Estou tão ansiosa para esse DVD, vão ter tantas surpresas ainda, que vocês não perdem por esperar! Só tenho a agradecer ao Leo por ter topado gravar comigo neste dia tão especial. A música é boa demais e tenho certeza que o público vai se animar e cantar muito com a gente", afirma a artista paraense.

Com entrada franca, "Destino" contará com um palco inspirado em grandes festivais, com 55 metros de comprimento e 20 de metros de altura, somando mais de 12 toneladas de equipamentos para sua realização.