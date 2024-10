Junior Lima é convidado a tocar bateria com Simple Plan depois de vídeo viralizar - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/10/2024 10:18





"Fala, Junior! Vimos o seu vídeo do 'I'm Just a Kid' e ouvimos dizer que você é muito fã do Simple Plan. Adoraríamos que você se apresentasse conosco da próxima vez que estivermos no Brasil", iniciou o vocalista Pierre Bouvier, neste domingo (27). Rio - O cantor Junior Lima, de 40 anos, foi convidado para tocar bateria junto com Simple Plan, depois que um registro do músico demonstrando o amor pelo instrumento viralizou nas redes sociais. Através de um vídeo compartilhado no Instagram, a banda de rock chamou o artista brasileiro para participar do próximo show no Brasil."Fala, Junior! Vimos o seu vídeo do 'I'm Just a Kid' e ouvimos dizer que você é muito fã do Simple Plan. Adoraríamos que você se apresentasse conosco da próxima vez que estivermos no Brasil", iniciou o vocalista Pierre Bouvier, neste domingo (27).

Em seguida, Jeff Stinco e Chuck Comeau, integrantes da banda, brincaram ao dizer que queriam ver o talento do músico antes do convite. "Quer ver como eu toco?", respondeu Junior, antes de mandar ver na "batera". A performance agradou os rockeiros. "Tirou onda! Acho que encontramos nosso baterista brasileiro. Estamos ansiosos pra fazer um som com você na próxima vez que formos ao Brasil!", diz a legenda do vídeo. Em seguida, Jeff Stinco e Chuck Comeau, integrantes da banda, brincaram ao dizer que queriam ver o talento do músico antes do convite. "Quer ver como eu toco?", respondeu Junior, antes de mandar ver na "batera". A performance agradou os rockeiros. "Tirou onda! Acho que encontramos nosso baterista brasileiro. Estamos ansiosos pra fazer um som com você na próxima vez que formos ao Brasil!", diz a legenda do vídeo.

Em julho deste ano, Junior publicou um vídeo com o famoso hit da banda, em que recriou uma foto da infância posando com uma bateria. A brincadeira faz parte de um "challenge" conhecido nas redes sociais. "Olha onde a gente chegou! O amor pela bateria continua igual, achando que só o cabelo mudou (um pouco)", escreveu o cantor na legenda do vídeo. O visual composto por camisa listrada amarela e branca, com short e tênis branco ganhou uma versão atualizada. O registro encantou internautas e viralizou até chegar nos artistas canadenses.

Apesar do convite, o Simple Plan ainda não tem uma data definida para vir ao Brasil. No entanto, já fizeram algumas apresentações para os fãs brasileiros. A mais recente foi em março deste ano, quando fez shows solo e também no festival I Wanna Be Tour, em São Paulo.



