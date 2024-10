Milton Leite - Reprodução de vídeo

Publicado 29/10/2024 10:10

Rio - Milton Leite, de 65 anos, abriu o jogo sobre sua saída TV Globo, após 19 anos , e revelou os motivos que o levaram a tomar esta decisão. O narrador comentou que um deles foi por não concordar em perder espaço para profissionais que eram tecnicamente inferiores a ele. O profissional, contudo, ressaltou que não tem mágoas da emissora.

"Zero mágoas, chateação. Pelo contrário...Sou muito grato a tudo que conquistei nesses 19 anos de TV Globo, que me deram popularidade, me colocaram em grandes eventos. Ganhei um bom dinheiro. Era bem remunerado. Óbvio que muitas coisas que eles decidiram eu não concordo, mas é um direito deles", disse Milton em entrevista a Carlos Tramontina, no podcast "Flow News".

"Por exemplo, eu perdi espaço para gente que eu considero, tecnicamente, inferior a mim. Perdi espaço para essa gente. Mas não tem problema nenhum, é um direito do diretor de esportes do canal escolher essa ou aquela pessoa, eu aceito. Não gostei e resolvi sair", acrescentou ele, que encerrou sua história com a emissora após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto deste ano.

Leite também confirmou que o tempo com a família pesou na hora de optar por deixar a emissora. Ele explicou que citou seus pontos em uma reunião com a direção da Globo. "Quero ficar mais perto da minha família, dos meus netos, minhas filhas. A outra vertente é a seguinte: não tenho mais, em relação a profissão de narrador de esportes, a mesma alegria que eu tinha antes. Meus olhos não brilham mais quando falam: 'você vai pra olimpíada'... A outra questão era essa: 'estou perdendo espaço para pessoas que vocês estâo colocando que eu acho inferiores a mim", comentou.

Milton começou a trabalhar na Globo em 2005 narrou Copas do Mundo, Olimpíadas, jogos do futebol brasileiro e do futebol internacional, além de outros eventos. Ele também apresentou os programas "SporTV Repórter", "Arena SporTV" e "O Grande Círculo".