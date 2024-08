Milton Leite trabalhou no Grupo Globo por quase 20 anos - Reprodução/Instagram @miltonleite

Milton Leite trabalhou no Grupo Globo por quase 20 anosReprodução/Instagram @miltonleite

Publicado 10/08/2024 22:45 | Atualizado 10/08/2024 22:48

Rio - Milton Leite, de 65 anos, se despediu do Grupo Globo neste sábado, 10, após narrar as provas do atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris . O profissional, que chegou à empresa no dia em abril de 2005, tomou a decisão de sair para descansar e passar mais tempo com a família.

"O atletismo termina, e eu encerro aqui também a minha participação nos canais Globo depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro. Decidi no começo do ano junto com a direção dos canais Globo que eu queria interromper a nossa relação trabalhista. Uma relação de 19 anos não termina por um motivo, tem vários motivos. Uns maiores, outros menores", disse Milton Leite.

"Eles vão se somando, e você chega à conclusão de que aquele é o momento de interromper. Seja um casamento, seja um namoro, seja uma sociedade empresarial, seja uma relação de trabalho, como eu tenho com a Globo desde 1º de abril de 2005, que foi o dia que assinei meu primeiro contrato. E decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco, quero ter mais tempo com meus netos, com minhas filhas, com a minha esposa", completou.

Ao longo de quase 20 anos nos canais Globo, Milton Leite narrou Copas do Mundo, Olimpíadas, jogos do futebol brasileiro e do futebol internacional, além de outros eventos. Ele também apresentou os programas "SporTV Repórter", "Arena SporTV" e "O Grande Círculo".

"Nesse meu último ato aqui nos canais Globo, agradeço muito a todas as pessoas que conheci, a todos os amigos que eu fiz aqui, a todos os eventos que tive a oportunidade de participar. E dizer que sigo em frente. A vida segue, e eu vou torcer muito pelos amigos que deixo aqui e já deixei em ouros lugares também", afirmou Milton.

"Foi muito bom ter estado aqui nesses 19 anos e meio com a sua companhia, acompanhando grandes eventos esportivos, levando emoção, assim como estou tão emocionado aqui hoje", posseguiu.

A despedida foi ao lado de Odinei Ribeiro, narrador do Grupo Globo e amigo de Milton. Ele fez um discurso para homenagear e se despedir do jornalista.



"Meu coração está acelerado, cara, porque nesse cenário de Olimpíada, nós temos o privilégio de conhecer aqui mesmo, nos nosso estúdios, vários heróis olímpicos. Como jornalista, tenho você como referência. Lembro de quando comecei a minha carreira, você já trabalhava no rádio de São Paulo. Hoje ter o privilégio de ser seu amigo... E você, para mim, não é apenas uma referência como narrador esportivo, você é uma referência como ser humano. A maneira que você cuidou dos seus pais até o último dia deles, a maneira que você expressa seu amor pela sua esposa, pelas suas filhas, pelos seus netos", disse Odinei.

Quando me falaram que você passaria o microfone para mim... É uma alegria muito grande. Te desejo muita sorte. Você é um cara espetacular, e tenho certeza absoluta que o público agora está vibrando com você, porque você nos deu muitas alegrias ao longo dessa carreira espetacular. Sei que a 'última dança' é por aqui, mas antes de dançar outros bailes, descanse bastante com a sua família, Milton. De coração, eu te amo. Você sabe do carinho que tenho por você", concluiu.

Leia o discurso de Milton Leite na íntegra



O atletismo termina, e eu encerro aqui também a minha participação nos canais Globo depois de 19 anos e meio de trajetória aqui dentro. Decidi no começo do ano junto com a direção dos canais Globo que eu queria interromper a nossa relação trabalhista. Uma relação de 19 anos não termina por um motivo, tem vários motivos. Uns maiores, outros menores.

Eles vão se somando, e você chega à conclusão de que aquele é o momento de interromper. Seja um casamento, seja um namoro, seja uma sociedade empresarial, seja uma relação de trabalho, como eu tenho com a Globo desde 1º de abril de 2005, que foi o dia que assinei meu primeiro contrato.

E decidi, principalmente, porque quero descansar um pouco, quero ter mais tempo com meus netos, com minhas filhas, com a minha esposa. Então, procurei a direção da Globo em fevereiro deste ano, propus um encerramento. A gente tratou disso com muito carinho, gentileza de lado a lado, até que chegamos ao consenso de que talvez fosse o ideal encerrar a minha participação no canal na minha oitava olimpíada.

Estou muito feliz que o Odinei (Ribeiro) está aqui, porque o Odinei é um dos grandes amigos que eu fiz aqui na empresa, é um dos seres humanos mais incríveis que já conheci. E foi assim ao longo destes 19 anos. Fiz muitas amizades, fiz grandes eventos, recebi apoio sempre da casa, que oferece condições de trabalho muito especiais.

Então, nesse meu último ato aqui nos canais Globo, agradeço muito a todas as pessoas que conheci, a todos os amigos que eu fiz aqui, a todos os eventos que tive a oportunidade de participar. E dizer que sigo em frente. A vida segue, e eu vou torcer muito pelos amigos que deixo aqui e já deixei em ouros lugares também.

Foi muito bom ter estado aqui nesses 19 anos e meio com a sua companhia, acompanhando grandes eventos esportivos, levando emoção, assim como estou tão emocionado aqui hoje. Odinei, muito obrigado por você estar aqui.