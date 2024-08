Romarinho foi o destaque do America na partida contra o Friburguense - Divulgação/America

Publicado 10/08/2024 18:11

Rio - O America, do presidente Romário, está classificado às oitavas de final da Copa Rio. Sem nenhum trabalho, o Mecão despachou o Friburguense após goleada por 4 a 0 neste sábado (10), no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, pelo jogo de volta da primeira fase do torneio. O nome da partida foi o capitão Romarinho, filho do "Baixinho" que marcou dois golaços: uma cavadinha em cobrança de pênalti e outro em linda finalização de fora da área. Os outros gols foram marcados pelos zagueiros Emmanuel, aniversariante da semana, e Ramom.

Com a vitória por 1 a 0 na ida, em Nova Friburgo, o Mecão avançou com o placar agregado de 5 a 0. Agora a equipe vai enfrentar o Volta Redonda, nos dias 21 e 28 de agosto, em busca de uma vaga nas quartas de final. O America tenta seu primeiro título na competição.

Primeiro tempo

O America já tinha a vantagem do primeiro jogo e deixou tudo mais encaminhado com menos de cinco minutos, quando Emmanuel subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. O time da casa poderia ter colocado o regulamento embaixo do braço, mas seguiu pressionando em busca do segundo. Romarinho e Alex tiveram boas chances de ampliar, mas erraram a mira.

O segundo gol, no entanto, parecia questão de tempo. E era mesmo. Aos 25, Pedoca foi derrubado na área. Romarinho, mais gelado do que um iceberg, deu a cavadinha e marcou um belo gol. Antes do intervalo, o Tricolor da Serra ainda teve um jogador expulso.

Segundo tempo

O Mecão voltou com duas mudanças e manteve o ritmo forte no segundo tempo. Mas a véspera do dia dos pais era dia do paizão - e filho e neto - Romarinho, que fez mais um golaço no início do segundo tempo e depois saiu ovacionado pela torcida. Antes do apito final, ainda deu tempo do zagueiro Ramom, que chegou a perder a consciência no primeiro jogo após um choque de cabeça, fechar o marcador: 4 a 0 e festa no Giulite Coutinh