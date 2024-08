Vegetti abriu o placar para o Vasco no Nilton Santos - Thiago Ribeiro/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Vegetti abriu o placar para o Vasco no Nilton SantosThiago Ribeiro/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Publicado 11/08/2024 00:04 | Atualizado 11/08/2024 00:07

Rio - Vegetti garantiu que a bola não pegou em sua mão no lance em que abriu o placar para o Vasco na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 , neste sábado (10), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogada foi a grande polêmica da noite e gerou muita reclamação por parte dos Tricolores.

"O que o juiz estava olhando era a mão de Léo, que estava a pegar o corpo. Em mim, pega na pança, na barriga e fica para definir. Falei isso com ele. A mão não pega nunca", disse Vegetti, ao Premiere.

Com o triunfo no clássico, o Vasco chegou aos 27 pontos e aparece na décima posição do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruz-Maltino foca na 23ª rodada da competição. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (18), às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse.

"Acho que era um jogo muito importante. Um clássico, a gente tinha que ganhar, tinha que voltar a ganhar no Brasileirão. Sabemos que estamos brigando na parte de baixo, mas esse resultado nos dá muita tranquilidade. Mas como falo sempre, a gente ainda não conseguiu nada, tem que seguir trabalhando".

"Na Copa do Brasil também, temos que seguir melhorando. Hoje fizemos um grande, mas vínhamos de uma sequência em que não estávamos jogando bem. Tem que trabalhar, tem que trabalhar dia a dia. Estamos num clube muito grande e muito importante do Brasil, uma liga difícil. Estamos fazendo as coisas muito bem, mas ainda falta muito".