Maurício Lemos em ação durante jogo do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 08/08/2024 22:00

Rio - Após acelerar a buscar por zagueiros , o Vasco está finalmente perto de acertar com um jogador para posição. Trata-se de Maurício Lemos, do Atlético-MG. A negociação entre as partes está avançada. A informação foi dada primeiro pelo canal "Atenção, Vascaínos".

Maurício Lemos, de 28 anos, é uruguaio e está no futebol brasileiro desde 2023, quando chegou ao Atlético. Na temporada passada, disputou 41 partidas com a camisa do time mineiro, mas perdeu espaço neste ano.

O zagueiro se profissionalizou no Defensor (URU). Ele também soma passagens por Rubin Kazan (RUS), Las Palmas (ESP), Sassuolo (ITA), Fenerbahçe (TUR) e Beerschot (BEL).

Lemos deve se tornar o quinto reforço do Vasco nesta janela do meio do ano. Antes dele, chegaram: Alex Teixeira; Emerson Rodríguez; Philippe Coutinho; e Souza.