Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/08/2024 01:25

Rio - Rafael Paiva explicou por que o time sofreu até o fim na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO em São Januário , nesta terça-feira (6), que classificou o Vasco para as quartas da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, a equipe não conseguiu ficar com a bola e não aproveitou as oportunidades para contra-atacar. Além disso, destacou que o adversário conseguiu chegar muito perto da meta cruz-maltina.

"A gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco de gás, de tentar controlar a bola. A gente não conseguiu. As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente, e não conseguimos ficar com a bola. Foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol, e a hora que a gente tinha oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali pra fazer acontecer. Por isso que carregamos esse sofrimento até o final do jogo", disse Rafael Paiva.

Com o resultado desta noite, o Gigante da Colina disputará as quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2015. O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio.

"A gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz nove anos que não estávamos nessa fase. Estar entre os oito (da Copa do Brasil), estar longe do Z-4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas estamos evoluindo no Campeonato Brasileiro. Acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e estamos olhando dentro do nosso grupo", destacou o treinador.

Outro tema em pauta na coletiva foi a questão física do time. Entre o dia 17 e 31 de julho, o Vasco disputou quatro jogos seguidos fora de casa, contra: o próprio Atlético-GO (duas vezes); o Atlético-MG e; o Grêmio, num campo pesado. Somente no último sábado e nesta terça o time voltou a atuar em São Januário.

"Da parte física, realmente, a gente está desgastado. A gente tem tentado mesclar alguns jogadores. No jogo passado, contra o Red Bull (Bragantino), essa foi a ideia para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas, mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesada. Já temos um jogo contra o Fluminense no final de semana. Então, a gente sabe que está levando esse resquício", admitiu Paiva.