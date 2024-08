Coutinho ao lado de Payet - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/08/2024 14:20

Rio - Principal reforço do Vasco na temporada, o apoiador Philippe Coutinho, de 32 anos, sofreu uma lesão que irá afastá-lo dos gramados por cerca de quatro semanas. O problema muscular na coxa esquerda não é novidade para o meia, que vem sofrendo com problemas na região há algum tempo.

A última passagem de Coutinho pelo Barcelona foi marcada por lesões. Em 2020, ele ficou fora do clube espanhol por um mês devido a um problema na região. Dois anos depois, já pelo Aston Villa, o apoiador vivia uma boa fase, mas sofreu uma contusão na coxa esquerda, bem perto da Copa do Mundo, e acabou ficando sem chances de convocação.

Há um ano, já em baixa no futebol inglês, Philippe Coutinho sofreu uma nova contusão, que praticamente selou seu destino no Aston Villa. Ele se machucou em uma partida contra o Everton, ficando sem atuar por mais de um mês. Logo depois, o brasileiro foi negociado com o Al-Duhail, do Catar.

Desde que fez sua reestreia pelo Vasco, Coutinho ainda não sabe o que é vencer pelo clube que o revelou. Ele participou de duas derrotas (contra Grêmio e Atlético-MG) e dois empates (Atlético-GO e Bragantino). Em dois jogos, o meia foi titular, em dois foi reserva.