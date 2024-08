Pela quarta vez em nove anos, Vasco decide em São Januário vaga nas quartas de final da Copa do Brasil - Leandro Amorim / Vasco

Pela quarta vez em nove anos, Vasco decide em São Januário vaga nas quartas de final da Copa do BrasilLeandro Amorim / Vasco

Publicado 05/08/2024 16:02

A última vez foi em 2015 e o Cruz-Maltino conta com o fator casa para voltar a ficar entre os oito melhores, após

Vasco precisa de uma vitória simples sobre o Atlético-GO, na terça-feira (6), às 21h45 (de Brasília), em São Januário, para retornar às quartas de final da Copa do Brasil após nove anos.e o Cruz-Maltino conta com o fator casa para voltar a ficar entre os oito melhores, após o 1 a 1 fora de casa, na ida

Próximo jogo do Gigante da Colina.



Partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.



: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/Gc83R9KMBw — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 4, 2024

Se conseguir superar os goianos - em caso de novo empate a disputa irá para os pênaltis -, o Vasco irá disputar pela 13ª vez as quartas de final de Copa do Brasil. Mas para isso, terá que dar fim a uma escrita nada animadora.



Nas oito edições em que foi eliminado precocemente desde 2015, o Cruz-Maltino caiu nas oitavas de final três vezes. Nesses três confrontos, não venceu a partida de ida fora de casa e não conseguiu se recuperar em São Januário.



Em 2016, perdeu por 3 a 1 poara o Santos na Vila Belmiro e ficou no 2 a 2 no Rio. Em 2018, venceu o jogo de volta contra o Bahia por 2 a 0, mas foi eliminado porque levou 3 a 0 na ida. E em 2020, caiu em São Januário para o São Paulo por 2 a 1, após , após derrota na ida por 2 a 0.



Agora, pelo menos, o time comandado por Rafael Paiva não está em desvantagem no confronto com o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão. E o apoio da torcida pode ser fundamental para o Cruz-Maltino voltar a vencer após quatro jogos.



As últimas campanhas do Vasco



2016 - Oitavas de final

2017 - Terceira fase

2018 - Oitavas de final

2019 - Quarta fase

2020 - Quarta fase

2021 - Oitavas de final

2022 - Segunda fase

2023 - Segunda fase



Quando chegou às quartas de final da Copa do Brasil



2015 - Quartas de final

2013 - Quartas de final

2011 - Campeão

2008 - Semifinal

2009 - Semifinal

2006 - Segundo lugar

2002 - Quartas de final

2003 - Quartas de final

1998 - Semifinal

1993 - Semifinal

1994 - Semifinal

1995 - Semifinal