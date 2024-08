Adson em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Adson em treino do Vasco Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/08/2024 20:50

Rio - Autor de um dos gols no empate do Vasco com o Bragantino por 2 a 2, o atacante Adson, de 23 anos, tem pelo clube carioca sua melhor média de bolas nas redes da carreira. O jogador, que chegou ao Cruz-Maltino neste ano, anotou quatro gols em 30 partidas.

Revelado pelo Corinthians, o atacante havia tido sua melhor média no seu primeiro ano como profissional. Em 2021, ele fez 3 gols em 24 jogos. Sua média foi de 0,125 gol por jogo. Nas temporadas seguintes, ele fez cinco gols, mas precisou de 49 jogos em 2022 e de 41 jogos no ano passado. Suas médias foram de 0,102 e de 0,121 respectivamente.



Pelo Vasco, o atacante até o momento, o atacante tem média de 0,133 gol por jogo. Adson foi contratado pelo clube carioca no começo do ano, junto ao Nantes, O valor da operação foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na época).

Adson disputou 114 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 13 gols e deu oito assistências, e foi negociado com o Nantes em agosto de 2023. Pelo clube francês, teve pouco espaço e entrou em campo em apenas oito oportunidades.