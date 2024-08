Philippe Coutinho está fora do próximo compromisso do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 05/08/2024 13:10

Rio - O Vasco terá um desfalque importante na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, contra o Atlético-GO, em São Januário. O apoiador Philippe Coutinho, de 32 anos, sofreu um desconforto muscular na coxa direita e não poderá entrar em campo. As informações são da repórter Aline Nastari.

Coutinho sentiu dores no treino do último domingo, realizou um exame médico e acabou vetado. A tendência é que o apoiador também não tenha condições de entrar em campo pelo Vasco no clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, no Nilton Santos.



Desde que fez sua reestreia pelo Vasco, Coutinho ainda não sabe o que é vencer pelo clube que o revelou. Ele participou de duas derrotas (contra Grêmio e Atlético-MG) e dois empates (Atlético-GO e Bragantino). Em dois jogos, o meia foi titular, em dois foi reserva.



Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Goiânia, o Vasco precisa de uma vitória simples para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a disputa pela vaga será nas penalidades.