Lucas Piton tem seis gols em 2024 - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 07/08/2024 07:45

Rio - Decisivo ao marcar e definir a classificação do Vasco na vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, em São Januário, que recolocou o Cruz-Maltino nas quartas de final da Copa do Brasil, após nove anos, Lucas Piton estabeleceu uma marca impressionante na carreira em 2024. Ele na temporada tem o dobro de gols que havia feito em toda a carreira.

Até o momento, o lateral-esquerdo entrou em campo em 32 jogos, fez seis gols e deu cinco assistências. Anteriormente, somando todos os jogos por Corinthians e Vasco, Piton tinha feito 155 jogos como profissional, de 2019 a 2023, com três gols e 18 assistências.

Os números excelentes de Lucas Piton em 2024 colocaram o lateral-esquerdo como vice-artilheiro do Vasco na temporada. Com seis gols, ele tem o mesmo número de bolas nas redes do atacante David. Na liderança está Pablo Vegetti com 15 tentos.

Classificado pela Copa do Brasil, o Vasco voltará aos gramados pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Com um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, o Cruz-Maltino tem o Fluminense pela frente, no próximo sábado, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).