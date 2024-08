João Victor é jogador do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/08/2024 19:26

Rio - O técnico Rafael Paiva, do Vasco , terá João Victor à disposição para o clássico com o Fluminense. O zagueiro está recuperado de uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho direito e aparece na lista de relacionados para o jogo. Ele não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Botafogo , no dia 29 de junho, quando se machucou.

Por outro lado, o treinador não contará com Lucas Piton. O lateral-esquerdo se queixou de dores no último jogo após levar um pisão no pé. Com isso, o Vasco optou por preservá-lo.

Já Philippe Coutinho (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Alex Teixeira (lesão na coxa direita) seguem de fora.

Veja a lista

Vasco e Fluminense medirão forças neste sábado, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.