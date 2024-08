Robert Rojas pode deixar o Vasco - Leandro Amorim/Vasco.

Publicado 09/08/2024 13:20

Rio - Negociando com o zagueiro Maurício Lemos, de 28 anos, do Atlético-MG, o Vasco pode encerrar a passagem de um outro defensor no clube carioca. Robert Rojas, de 28 anos, tem possibilidades de mudar de ares e deixar São Januário.

Contratado junto ao River Plate, por indicação de Ramón Díaz, o paraguaio tem um salário considerado elevado pelo Vasco, e com pouco espaço, poderá ser negociado. Ele está emprestado ao Cruz-Maltino pela equipe de Buenos Aires.



Revelado pelo Guarani, do Paraguai, Robert Rojas atou pelo futebol argentino de 2019 a 2023, passando por River Plate e Tigre. No Vasco, ele atuou em 15 jogos e não fez nenhum gol ou deu assistência.