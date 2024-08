Jhon Arias, do Fluminense, e Matheus Carvalho, do Vasco - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Jhon Arias, do Fluminense, e Matheus Carvalho, do VascoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/08/2024 23:37

Rio - Neste sábado, 10, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor em campo, o Cruz-Maltino abriu o placar em um lance polêmico. O Tricolor reclamou de um toque na mão de Léo, que deu a assistência, e também de Vegetti, autor do gol. O árbitro Anderson Daronco chegou a rever o lance no monitor, mas manteve a decisão de campo. Na etapa complementar, o Gigante da Colina ampliou a vantagem com Victor Luis.

fotogaleria

Com o resultado, o Vasco chegou aos 27 pontos e aparece na décima posição do campeonato. Já o Fluminense permanece com 20, dentro do Z4, na 18ª colocação.

A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Já o Tricolor foca nas oitavas de final da Libertadores. O Flu vai encarar o Grêmio na terça-feira, a partir das 19h, no Couto Pereira.

O jogo

Mesmo com menos posse de bola, o Vasco foi a melhor equipe da primeira etapa. O Cruz-Maltino marcou forte e conseguiu ser mais incisivo em relação ao Tricolor, que pouco incomodou.

Assim, conseguiu o gol aos 23 minutos, num lance polêmico. Após cobrança de falta em direção à área, a a bola bateu na mão de Léo e sobrou para Vegetti, que finalizou para o fundo das redes.

Os jogadores do Flu pediram a marcação da infração do zagueiro e também reclamaram de um toque na mão do próprio Vegetti, que fez o gol. O VAR chamou Daronco para rever o lance no monitor, mas ele manteve a decisão de campo.



Na etapa complementar, o jogo mudou de figura. O Vasco se fechou, enquanto o Fluminense trocava passes para furar a zaga vascaína. Nesse cenário, o Tricolor até pressionava e chegava perto da área, mas não conseguia avançar além.

O cenário, então, era favorável ao Vasco, que deu o bote no primeiro vacilo do Flu para ampliar a vantagem. Aos 20 minutos, Fábio tentou sair jogando rápido e fez um lançamento com as mãos para Ganso. No entanto, João Victor estava atento, se antecipou ao meio-campista, recuperou a posse e levantou bola na área para Vegetti. O Pirata finalizou, e o goleiro espalmou na direção de Victor Luis, que completou de cabeça.

O Fluminense sentiu muito o gol e caiu de produção. A equipe de Mano Menezes já não tinha mais a bola como antes e sequer esboçava qualquer tipo de reação. Com direito a "olé" da torcida, o Vasco administrou o resultado com tranquilidade.

Ficha técnica

Vasco x Fluminense



Data e hora: 10/8/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Cartões amarelos: Victor Luis, Vegetti e Rayan (VAS) / Ganso, Mano Menezes, Alexsander e Jhon Arias (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vegetti (1-0) (24'/1ºT) / Victor Luis (2-0) (20'/2ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor 15'/2ºT), Léo e Victor Luis (Lenadrinho, 32'/2ºT); Hugo Moura (Souza, 47'/2ºT), Matheus Carvalho e Payet (Rayan, 32'/2ºT); Adson, David e Vegetti (Emerson Rodríguez, 32'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Esquerdinha, 25'/2ºT); André, Alexsander (Renato Augusto, 36'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Lima, 25'/2ºT); Jhon Arias, Keno (Isaac, 25'/2ºT) e Kauã Elias (John Kennedy, 36'/2ºT).