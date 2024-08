Samuel Xavier, do Fluminense, em ação no clássico com o Vasco - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/08/2024 00:25

Rio - Samuel Xavier acredita que o time "perdeu um pouco" o lado mental após o gol polêmico de Vegetti na derrota do Fluminense para o Vasco por 2 a 0 , neste sábado (10). Ele criticou a decisão da arbitragem e admitiu que o Tricolor não conseguiu se recuperar na partida.

"Hoje um jogo muito ruim para a gente, psicologicamente. Não deu para entender o que o Daronco fez naquele lance ali. O VAR com certeza estava chamando ele, e ele foi falando: 'a bola não pegou na mão, a bola não pegou na mão'. Depois, ele fala que, se pega na mão, depois vai para o outro. De repente, até que ele é convencido, vai no VAR. Mesmo assim, ele continuou com essa convicção dele", disse Samuel Xavier, ao Premiere.

"Mas enfim, as imagens estão aí para serem analisadas. Acho que a gente perdeu um pouco esse mental depois desse lance. Não conseguimos recuperar para fazer uma boa partida", completou.

O lance em questão aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. Os jogadores do Tricolor pediram um toque na mão de Léo, que deu a assistência, e também de Vegetti, autor do gol. Daronco foi ao monitor, mas manteve a decisão de campo após uma longa revisão.

Com o resultado, o Tricolor segue com 20 pontos e permanece dentro do Z4, na 18ª posição. Agora, o foco é na Libertadores. A equipe de Mano Menezes volta a campo já nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o Grêmio no Couto Pereira. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

"Não dá tempo de lamentar. Terça-feira já temos mais uma decisão. Decisão em cima de decisão. Temos que nos preparar para fazermos um bom resultado lá em Curitiba contra o Grêmio", afirmou o lateral-direito.