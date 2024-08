Keno teve boa atuação contra o Juventude - Lucas Merçon / Fluminense FC

Keno teve boa atuação contra o JuventudeLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Titular do Fluminense no ano passado e decisivo com duas assistências na final da Libertadores, o atacante Keno, de 34 anos, perdeu espaço na equipe em 2024. Com uma boa atuação diante do Juventude, com uma assistência e um gol, o veterano tenta provar que ainda pode ser útil no elenco de Mano Menezes.

Na temporada passada, Keno foi o segundo maior garçom do Fluminense. Ele superou Paulo Henrique Ganso, que teve 10 passes para gol, e com 13 assistências, ficou atrás somente de Jhon Arias, que anotou 17 e liderou a estatística pelo segundo ano seguido no clube carioca.

Neste ano, Keno vem oscilando assim como praticamente todo o elenco do Fluminense. O passe para o gol de Kauã Elias, contra o Juventude, foi a primeira assistência do veterano em toda temporada. Ele anotou três gols em 23 jogos pelo clube carioca.



Atualmente, o atacante, de 34 anos, tem ficado como opção no banco de reservas para Kevin Serna. Reforço para 2024, Marquinhos, de 20 anos, também está na frente de Keno na luta pela posição.