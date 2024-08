Fluminense teve muitas dificuldades para criar jogadas de perigo no ataque e só conseguiu ser mais efetivo no fim do segundo tempo - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia/Fluminense

Publicado 07/08/2024 23:32

Rio - O Fluminense lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a eliminação da Copa do Brasil. O Tricolor empatou com o Juventude por 2 a 2 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (7), pelo jogo da volta das oitavas de final. Lucas Barbosa abriu o placar para o Jaconero e Marcelinho, nos minutos finais, fez o segundo. A partida parecia resolvida, mas o Flu buscou a igualdade no marcador com Kauã Elias e Keno. O Flu precisava de mais um gol para forçar os pênaltis, mas já não havia mais tempo.

Na partida de ida, o Tricolor até saiu na frente, mas acabou derrotado por 3 a 2 . Dessa forma, se despediu da competição com um revés de 5 a 4 no placar agregado.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Vasco no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A missão de reverter a desvantagem do jogo de ida ficou ainda mais difícil para o Fluminense. Isso porque, logo aos seis minutos, viu o Juventude abrir o placar no Maracanã. Alan Ruschel se posicionou para a cobrança de escanteio e levantou a bola na medida para Lucas Barbosa cabecear e estufar as redes do Tricolor.

O cenário do jogo ficou ainda mais claro a partir daí. O time de Caxias se fechou e buscava explorar contra-ataques. Já o Tricolor detinha a bola e tentava furar o ferrolho adversário.



De acordo com dados do site "SofaScore", o Fluminense fechou o primeiro temo com 80% de posse de bola, mas não conseguiu balançar as redes. O Juventude, por sua vez, conseguiu chegar com perigo mais uma vez e só não ampliou a vantagem porque Fábio fez grande defesa.

Na etapa complementar, a pressão tricolor foi ainda maior. O Fluminense conseguia neutralizar as tentativas de contra-ataques do adversário e empurrar o Jaconero para trás.

Apesar dos esforços, o Tricolor não conseguiu o gol para botar fogo na partida. Assim, já nos minutos finais, o Juventude aproveitou o cansaço do Flu para ampliar a vantagem. Aos 41 minutos, Diego Gonçalves recuperou a bola pelo lado esquerdo e tocou para Marcelinho. Livre de marcação, o camisa 11 finalizou forte para balançar as redes.

O jogo parecia resolvido, mas o Fluminense não jogou a toalha. Na marca dos 45, Kauã Elias, com um bonito gol de letra, descontou para o Fluminense. Já aos 48 minutos, Keno experimentou de longe, a bola desviou na zaga e matou o goleiro Gabriel.

O Tricolor foi para cima em busca do terceiro. No entanto, já não havia mais tempo. Assim, deu adeus à Copa do Brasil.

Ficha técnica

Fluminense x Juventude

Data e hora: 7/8/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Cartões amarelos: Thiago Santos (FLU) / Alan Ruschel, Thiaguinho, Jadson e Diego Gonçalves (JUV)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Barbosa (0-1) (06'/1ºT) / Marcelinho (0-2) (41'/2ºT) / Kauã Elias (1-2) (45'/2ºT) / Keno (2-2) (48'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy, 33'/2ºT), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 12'/2ºT) (Esquerdinha, 17'/2ºT); André, Martinelli (Lima, Intervalo) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Keno, Intervalo) e Kauã Elias.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Ewerton, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Thiaguinho (Lucas Freitas, 22'/2ºT) e Mandaca (Oyama, 22'/2ºT); Erick Farias (Gilberto, 46'/2ºT), Lucas Barbosa (Marcelinho, 32'/2ºT) e Edson (Diego Gonçalves, 32'/2ºT).