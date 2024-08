Lance do jogo entre Juventude e Fluminense - William Anacleto/Fluminense

Lance do jogo entre Juventude e FluminenseWilliam Anacleto/Fluminense

Publicado 01/08/2024 21:01

Caxias do Sul - O Fluminense largou em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque perdeu para o Juventude por 3 a 2 no Estádio Alfredo Jaconi, na noite desta quinta-feira (1º), pelo jogo de ida da competição. O Tricolor, aliás, saiu na frente logo aos três minutos, com Lima. Depois disso, se retrancou e segurou o resultado até o intervalo. Na etapa complementar, porém, a equipe de Caxias foi eficiente e virou a partida com gols de Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves. Já nos acréscimos , Thiago Santos apareceu para fazar o segundo do Flu e diminuir o prejuízo.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7/8), a partir das 21h30, no Maracanã. Vitória por um gol de diferença força a decisão por pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais garante o Flu diretamente nas quartas.

Antes, o Flu foca no Brasileirão. O time de Mano Menezes retorna a campo no domingo (4/8), às 16h, para enfrentar o Bahia no Maracanã. Esta partida é válida pela 21ª rodada do campeonato.

O jogo

Em campo com um time misto, o Fluminense não perdeu tempo e abriu o placar no Alfredo Jaconi logo aos três minutos do primeiro tempo. Marcelo tentou fazer um cruzamento na área, e a zaga do Juventude cortou. Nonato ficou com a sobra, invadiu a área pela direita e encontrou Lima, que estava livre de marcação. O camisa 45 dominou no peito e finalizou com tranquilidade para balançar as redes.

O gol cedo acabou por condicionar o restante da etapa inicial. O Tricolor recuou e deu a bola para o adversário. A equipe de Caxias fechou a etapa inicial com 65% de posse de bola, mas não foi eficiente. Não por acaso, Fábio foi pouco exigido. O Juve ainda levou vantagem na bola área em pelo menos três oportunidades, mas as conclusões foram ruins.

No ataque, o Flu teve poucas chances de ampliar a vantagem. A principal veio com Marcelo, que tinha a opção de dois jogadores livres de marcação e prontos para a finalização. Ele, porém, demorou a tomar uma decisão, e a defesa fez o desarme.



Na etapa complementar, o jogo mudou completamente de figura, já que, em apenas dez minutos, o Fluminense viu o Juventude virar. Aos três, Jean Carlos tentou um passe por cima, e Fábio espalmou. A bola, contudo, bateu em Thiago Santos e ficou viva na área. Atento ao lance, Lucas Barbosa correu para pegar o rebote e só teve o trabalho de concluir.

Aos dez, o Juve levou a melhor na bola aérea novamente e, dessa vez, não desperdiçou. Jean Carlos levantou bola na área, e Rodrigo Sam subiu livre para testar e fazer o segundo gol da equipe de Caxias.

Com a desvantagem no placar, o técnico Mano Menezes promoveu as entradas dos titulares Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias. Keno também entrou no intervalo na vaga de Marcelo, que atuou mais adiantado.

Apesar disso, não houve melhora. O Fluminense criava muito pouco e só assustou o Juve com um chute de fora da área de Keno. Do outro lado, a substituição fez efeito.

Diego Gonçalves, que havia entrado há poucos minutos, ampliou a vantagem do Juventude. O atacante recebeu o passe, a marcação não apertou e ele acertou um lindo chute para fazer o terceiro da equipe de Caxias.

A situação era péssima, e o Fluminense seguia com dificuldade para responder. Nos acréscimos, porém, os cariocas conseguiram encaixar uma jogada e diminuíram o prejuízo em Caxias. Arias recebeu pelo lado direito e cruzou na medida para Thiago Santos, que apareceu livre para complementar e anotar o segundo do Tricolor no jogo.



Ficha técnica

Juventude x Fluminense



Data e hora: 1/8/2024, às 19h

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Cartões amarelos: Jair Ventura, Caíque, Ewerthon e Jean Carlos (JUV) / Fábio e Mano Menezes (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lima (0-1) (03'/1ºT) / Lucas Barbosa (1-1) (03'/2ºT) / Rodrigo Sam (2-1) (10'/2ºT) / Diego Gonçalves (3-1) (29'/2ºT) / Thiago Santos (3-2) (49'/ºT)

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Ewerthon (Thiaguinho, 43'/2ºT), Rodrigo Sam (Yan Souto, 39'/2ºT), Zé Marcos e Lucas Freitas; Caíque (Oyama, Intervalo), Jadson e Jean Carlos (Mandaca, 25'/2ºT); Lucas Barbosa, Erick Farias e Carrillo (Diego Gonçalves, 25'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato (Filipe Andrade, Intervalo) e Lima (Paulo Henrique Ganso, 16'/2ºT); Marcelo (Keno, Intervalo), Kevin Serna (Jhon Arias, 17'/2ºT) e Kauã Elias (John Kennedy, 24'/2ºT).