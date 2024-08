Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/08/2024 13:00

Rio - Vivendo uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai tentar contra o Bahia, neste domingo, no Maracanã, um feito que não consegue desde a edição de 2022: conquistar quatro vitórias seguidas no torneio.

Neste ano, antes da atual sequência de três vitórias, o Fluminense só tinha conquistado três pontos em uma oportunidade. No ano passado, o máximo que o Tricolor, que terminou a competição em sétimo, conseguiu foram três vitórias seguidas contra São Paulo, Coritiba e Santos, em novembro, já na reta final da competição.

A última vez que conseguiu quatro vitórias seguidas no Brasileiro foi no fim de 2022. O Fluminense terminou a competição com cinco triunfos seguidos sobre Corinthians, Ceará, São Paulo, Goiás e Bragantino. O Tricolor conseguiu uma sequência de quatro vitórias outra vez no torneio, entre junho e julho, quando derrotou Avaí, Botafogo, Corinthians e Ceará. Na ocasião, o Flu terminou a competição em terceiro.



Como fazia uma campanha péssima na competição, o Fluminense continua em penúltimo lugar no Brasileiro, mesmo com as três vitórias, porém, o Tricolor se aproximou dos seus adversários e já vislumbra a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento.