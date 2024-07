Nesta temporada, Marquinhos entrou em campo pelo Fluminense 24 vezes, fez dois gols e deu duas assistências - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 30/07/2024 17:37

O clube carioca não divulgou prazo de recuperação do atleta, mas informou que o tratamento já foi iniciado no CT Carlos Castilho.

Neste momento, além do camisa 77, o departamento médico do Fluminense conta com Lelê (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito), Cano (dores no pé direito) e Alexsander (coxa esquerda). O atacante Isaac aparece em transição. Por outro lado, Felipe Melo, Marcelo e David Terans retornaram aos treinos com o elenco.

Com desfalques, o Fluminense entra em campo contra o Juventude na próxima quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfreco Jaconi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência, enfrenta o Bahia, domingo (4), às 16h (também de Brasília), no Maracanã, para seguir na fuga do rebaixamento.