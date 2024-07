Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 29/07/2024 22:22

Rio - Na Assembleia Geral Extraordinária realizada no Salão Nobre de Laranjeiras, nesta segunda-feira, 29, os sócios do Fluminense aprovaram a criação da empresa que vai gerir pelos próximos 20 anos. No total, foram 665 votos a favor, dez contra e um nulo.

"É um dia histórico para o Fluminense poder ter o Maracanã por mais 20 anos. Estávamos nessa luta há bastante tempo e agora passamos a ser sócio do Flamengo no estádio. Teremos todos os direitos definidos em contrato. O nosso vestiário, o lado da nossa torcida, podemos mandar no estádio os jogos de todas as competições. Sem contar que o Maracanã é o estádio mais famoso do mundo. Estar vinculado à marca Maracanã é muito importante para nós", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao site do clube.

Em maio, o Consórcio Fla-Flu sagrou-se vencedor da licitação para administrar o Maracanã. Para cumprir o que estava disposto no edital, os clubes assumiram o compromisso de constituir uma sociedade, batizada de "Fla-Flu Serviços S.A.".

O Fluminense terá 35% das ações da empresa, enquanto o Flamengo, 65%. Dessa forma, as receitas que não são especificas de dias de jogo, como camarotes, estacionamento, tour e museu, vão ser divididos nesta proporção.



O mesmo, consequentemente, se aplica ao que os dois terão que desembolsar nas despesas desportivas, administrativas, sociais, financeiras, além de valores direcionados a investimentos.

As receitas nos dia de jogo são individuais de cada clube. O Flu seguirá recebendo de forma integral o que for pago pelos tricolores, como ingressos, alimentação e bebida.

"Depois de alguns anos fazendo a gestão do Maracanã em conjunto com o Flamengo, mas de forma precária, agora vamos fazer de forma definitiva, com a construção de uma nova empresa. A ideia é de ser uma unidade de negócio independente dos clubes, uma gestão ainda mais profissional do que a que já existe para que possamos gerir o estádio pelos próximos 20 anos", destacou o vice-presidente geral do Tricolor, Mattheus Montenegro.