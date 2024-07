Documento enviado pela dupla FlaFlu no processo de licitação prevê investimentos de R$ 393 milhões em 20 anos - Google Maps

O Fluminense convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votar a criação de uma empresa para fazer a gestão do Maracanã junto ao Flamengo pelos próximos 20 anos, chamada "Fla-Flu Serviços S.A.". A votação será no próximo dia 29 de julho, das 9h às 18h, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. As informações foram publicadas pelo "ge".

Segundo a publicação, associados do clube e membros do programa Sócio Futebol terão direito ao voto. Além de planos específicos de sócio-torcedor: 100%, 75%, Arquiba Família, Maracanã Mais e Maracanã Mais Família, com pré-requisitos de dois anos completos e ininterruptos de associação.

A formação de uma empresa é obrigatória para que o Fluminense seja um dos administradores do estádio. O rito da votação acontece pois o estatuto do clube prevê votação em qualquer situação que envolva integralização de capital.

Ainda de acordo com a reportagem, o Flamengo terá 65% das ações da empresa, enquanto o Fluminense gerenciará os 35% restantes. A proporção é feita a partir da capacidade financeira dos clubes. O documento entregue pela dupla na licitação prevê investimentos de R$ 393 milhões em obras das instalações nos próximos 20 anos.