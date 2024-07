O jogador Joaquín Piquerez, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogdor do CR Flamengo, durante partida válida pela terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - Cesar Greco/Palmeiras

O jogador Joaquín Piquerez, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogdor do CR Flamengo, durante partida válida pela terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/07/2024 16:41

Rio - O Palmeiras terá um desfalque importante para enfrentar Botafogo Flamengo , pela Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente, no próximo mês. Trata-se do lateral-esquerdo Piquerez.



O uruguaio se queixou de dores no joelho esquerdo causadas por um trauma sofrido na derrota para o Botafogo, na última quarta-feira (17) . Exames constataram uma lesão no menisco do atleta, que será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. A tendência é de que ele não jogue mais nesta temporada.

Portanto, o Verdão terá um desfalque importante contra o Glorioso e o Rubro-Negro. Por outro lado, Estêvão, que torceu o tornozelo e o joelho esquerdo, poderá voltar a tempo do jogo de ida com o time da Gávea, pela Copa do Brasil. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a expectativa é que o jovem jogador se recupere a tempo da partida.

O Palmeiras encara o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, com datas base em 31/7 e 7/8, e o Botafogo nos dias 14/8 e 21/8, pelas oitavas da Conmebol Libertadores.